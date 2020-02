Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин побил клубный рекорд

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин побил клубный рекорд по числу побед в первых пяти матчах. Об этом сообщает NYR Stats & Info.

Российский вратарь минувшей ночью в игре против «Торонто» одержал свою четвертую победу и догнал по этому показателю Хэма Тэлбота.

Напомним, что в настоящее время «рейнджеры» занимают десятую строчку турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс».

