«Кристал Пэлас» летом предпримет попытку купить Чалова

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Лондонский «Кристал Пэлас» летом предпримет очередную попытку купить нападающего московского ЦСКА и молодежной сборной России Федора Чалова. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «орлов» может пойти на такой шаг, чтобы удержать наставника клуба Роя Ходжсона. Английский специалист очень недоволен трансферной политикой клуба и намерен уйти, если никаких изменений не случиться.

Напомним, что летом 2019 года московская команда отказалась отпускать Чалова в «Кристал Пэлас» за £25 миллионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о физическом состоянии футболистов команды после вечеринки у бразильского форварда Неймара.