Отец Хабиба отреагировал на резкое высказывание Кашина в адрес его сына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/29/12218029/xw_1586844-pic905-895x505-95836.jpg">

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о резких словах публициста Олега Кашина в адрес его сына.

Журналист заявил, что боец дискредитирует Россию на мировой арене, а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с американцем Тони Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», — цитирует Нурмагомедова издание «Подъем».

Ранее Кашин заявил, что Хабибу Нурмагомедову «место в его родном селе».