Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Журналист отметил, что в стране много современных героев, однако боец в их число не входит.
«Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Россию.
Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует страну на мировой арене», — сказал Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».
Также он назвал смешанные боевые искусства (MMA) «полуживотным соревнованием», в котором «кровь и мозги на полу валяются». Публицист призвал запретить этот вид спорта.
Ранее Нурмагомедов заявил, что нравиться публике никогда не было его целью.