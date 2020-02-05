Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России

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Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.

Журналист отметил, что в стране много современных героев, однако боец в их число не входит.

«Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Россию.

Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует страну на мировой арене», — сказал Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».

Также он назвал смешанные боевые искусства (MMA) «полуживотным соревнованием», в котором «кровь и мозги на полу валяются». Публицист призвал запретить этот вид спорта.

Ранее Нурмагомедов заявил, что нравиться публике никогда не было его целью.