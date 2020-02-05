«Анахайм» обыграл «Оттаву», несмотря на шайбу Анисимова

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».



Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Ритчи и Ондржей Каше.

У хозяев голы на свой лицевой счет оформили Дрейк Батерсон и Артем Анисимов. Стоит отметить, что для россиянина эта шайба стала десятой в текущем сезоне.

Победный буллит реализовал Рикард Ракелль.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона.