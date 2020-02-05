«Сент-Луис» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» уступила «Сент-Луис Блюз».
Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семми Блейз и Колтон Парэйко, а Брейден Шенн и Зак Сэнфорд оформили на свой лицевой счет по дублю.
У гостей отличились Себастьян Ахо, Брок Макгинн и Мартин Нечас.
Стоит отметить, что российский форвард «ураганов» Андрей Свечников сделал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона.