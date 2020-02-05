«Валенсия» проиграла «Гранаде» и вылетела из Кубка Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/787/12333787/RTX6KYDV-pic905-895x505-45643.jpg">

«Валенсия» проиграла «Гранаде» и вылетела из четвертьфинала Кубка Испании.

Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в присутствии 16 551 зрителя и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Роберто Сольдадо. Стоит отметить, что решающий мяч был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

У «летучих мышей» гол на свой лицевой счет оформил Родриго. Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.

Соперник «Гранады» в полуфинальной игре определится позднее.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уже держит в голове обойму футболистов, которые будут находиться в основе перед возобновлением чемпионата России по футболу.