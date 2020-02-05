«Валенсия» проиграла «Гранаде» и вылетела из Кубка Испании
«Валенсия» проиграла «Гранаде» и вылетела из четвертьфинала Кубка Испании.
Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в присутствии 16 551 зрителя и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Роберто Сольдадо. Стоит отметить, что решающий мяч был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
У «летучих мышей» гол на свой лицевой счет оформил Родриго. Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.
Соперник «Гранады» в полуфинальной игре определится позднее.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уже держит в голове обойму футболистов, которые будут находиться в основе перед возобновлением чемпионата России по футболу.