Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

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Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили рассказал об инциденте с сотрудником Росгвардии.

2 февраля боксер был задержан на Фрунзенской набережной росгвардейцами по подозрению в хранении наркотиков. Он пытался оказать сопротивление и ударил одного из представителей правоохранительных органов. При обыске у Кушиташвили был обнаружен кокаин. 3 февраля гарнизонный военный суд арестовал спортсмена до 1 апреля.

Боксер заявил, что сотрудник правоохранительных органов сам ударился, а спортсмен предлагал ему вправить нос.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — цитирует Кушиташвили RT.

Ранее адвокат боксера заявил, что росгвардеец поскользнулся и сам ударился носом о перила.