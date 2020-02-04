Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили рассказал об инциденте с сотрудником Росгвардии.
2 февраля боксер был задержан на Фрунзенской набережной росгвардейцами по подозрению в хранении наркотиков. Он пытался оказать сопротивление и ударил одного из представителей правоохранительных органов. При обыске у Кушиташвили был обнаружен кокаин. 3 февраля гарнизонный военный суд арестовал спортсмена до 1 апреля.
Боксер заявил, что сотрудник правоохранительных органов сам ударился, а спортсмен предлагал ему вправить нос.
«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — цитирует Кушиташвили RT.
Ранее адвокат боксера заявил, что росгвардеец поскользнулся и сам ударился носом о перила.