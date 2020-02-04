Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
Елена Вяльбе заняла пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сообщает ТАСС.
Она возглавила организацию вместо Андрея Бокарева. Примечательно, что Вяльбе также продолжает быть президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). О своем новом назначении проинформировала она сама.
«Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации», — заявила Вяльбе.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион призвал Александра Большунова не расслабляться.