Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

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Елена Вяльбе заняла пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сообщает ТАСС.

Она возглавила организацию вместо Андрея Бокарева. Примечательно, что Вяльбе также продолжает быть президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). О своем новом назначении проинформировала она сама.

«Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион призвал Александра Большунова не расслабляться.