Сборная Китая пропустит ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса
Мужская и женская сборные Китая пропустят чемпионаты мира по хоккею с мячом из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
О решении китайских команд не отправляться на турниры из-за вспышки болезни проинформировали пресс-службе Всероссийской федерации хоккея с мячом.
Мировое первенство среди мужчин состоится в Иркутске 1-6 марта, женщины сразятся на мундиале 19-22 марта в Осло.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил вируса у хоккеистов ВХЛ, прибывших из Китая.