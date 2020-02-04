Сборная Китая пропустит ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/572/12939572/upload-2020-01-29T000000Z_1085330216_RC2WPE9B0G2T_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-USA-pic905-895x505-34022.jpg">

Мужская и женская сборные Китая пропустят чемпионаты мира по хоккею с мячом из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

О решении китайских команд не отправляться на турниры из-за вспышки болезни проинформировали пресс-службе Всероссийской федерации хоккея с мячом.

Мировое первенство среди мужчин состоится в Иркутске 1-6 марта, женщины сразятся на мундиале 19-22 марта в Осло.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил вируса у хоккеистов ВХЛ, прибывших из Китая.