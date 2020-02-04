Отец Хабиба признался, через сколько чемпион UFC уйдет из спорта

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Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в очередной раз задумался о завершении сыном карьеры.

Специалист заявил, что непобежденному бойцу после двух-трех боев следует прекратить выступления в октагоне.

«Считаю, что Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально.

Род Нурмагомедовых держится до 32-33 лет, а затем начинаем постепенно сдавать позиции... Как говорится, происходит второе возмужание мужчины. Оставляет выносливость, эластичность мышц; падает зрение. Вот поэтому и нужно вовремя уходить самому, пока тебя не отправили», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Ранее известный ММА-эксперт заявил, что Хабибу никогда не финишировать Тони Фергюсона.