WADA призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в Спортивный арбитражный суд (CAS) запрос о слушании по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Как сообщается на официальном сайте WADA, агенство добивается публичного статуса предстоящего заседания.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Ранее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подало в отставку.