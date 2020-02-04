WADA призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в Спортивный арбитражный суд (CAS) запрос о слушании по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Как сообщается на официальном сайте WADA, агенство добивается публичного статуса предстоящего заседания.
Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.
Ранее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подало в отставку.