Ударившему росгвардейца боксеру грозит до десяти лет колонии
Чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
3 февраля проходит заседание в гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. В ночь на 2 февраля при обыске на Фрунзенской набережной Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии. Также у боксера был найден кокаин.
«Кушиташвили вменяется статья 228 и 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до десяти лет лишения свободы», - заявил следователь.
Он добавил, что сотрудник Росгвардии получил два удара по лицу. У него диагностировали перелом носа со смешением.
Ранее следователь рассказал подробности задержания чемпиона России по боксу.