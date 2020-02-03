Ударившему росгвардейца боксеру грозит до десяти лет колонии

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Чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

3 февраля проходит заседание в гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. В ночь на 2 февраля при обыске на Фрунзенской набережной Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии. Также у боксера был найден кокаин.

«Кушиташвили вменяется статья 228 и 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до десяти лет лишения свободы», - заявил следователь.

Он добавил, что сотрудник Росгвардии получил два удара по лицу. У него диагностировали перелом носа со смешением.

Ранее следователь рассказал подробности задержания чемпиона России по боксу.