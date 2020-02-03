Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал свою заработную плату в стане сине-бело-голубых. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».

По его словам, сумма по контракту в настоящее время составляет менее ₽20 тысяч.

«Я по условиям трудового соглашения не могу назвать точную зарплату. А то, что говорил Василий Уткин (речь шла о ₽20 тысячах) — он мне даже немного накинул», — сказал Кокорин.

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