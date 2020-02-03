Экс-форвард ЦСКА Тошич назвал партнера, который был талантливее Роналду
Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич назвал футболиста, который был талантливее форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, бразилец Вагнер Лав, игравший в армейском клубе, имел больше способностей, нежели чем 34-летний португалец.
«Вы бы видели, что делал Вагнер на тренировках! Он однозначно талантливее Криштиану! Я играл со многими, даже с игроками чемпионской генерации «Манчестер», но такого, что делал он, я не видел», — сказал Тошич.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в летнее трансферное окно мог вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).