Кремлев вступился за боксера Кушиташвили, у которого нашли наркотики

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев вступился за Георгия Кушиташвили, у которого нашли наркотики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсмен ведет здоровый образ жизни и никогда не притрагивался к запрещенным веществам.

«Мы уже ведем собственную проверку, но вся эта история очень странная. Георгий прибыл со сборов всего два-три дня назад, поэтому никаких наркотиков там не могло быть», — сказал Кремлев.

Напомним, что Кушиташвили вместе со своим коллегой Овиком Оганесяном были задержаны по подозрению в хранении запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу возможного реванша с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.