Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».
Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си-центр» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Андрей Свечников, а также Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.
У гостей голы на свой лицевой счет оформили Тайлер Майерс и Элиас Петерссон, сделавший дубль.
После этой победы «ураганы» набрали и 63 очка и забрались на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
«Кэнакс» с 65 баллами остались на втором месте Запада.
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов отличился в матче НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».