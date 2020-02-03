Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си-центр» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Андрей Свечников, а также Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.

У гостей голы на свой лицевой счет оформили Тайлер Майерс и Элиас Петерссон, сделавший дубль.

После этой победы «ураганы» набрали и 63 очка и забрались на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Кэнакс» с 65 баллами остались на втором месте Запада.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов отличился в матче НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».