Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Сэм Лафферти, Патрик Хёрнквист, Доминик Симон и Брэндон Танев. У хозяев дубль оформил Ларс Эллер, также шайбу забросил Евгений Кузнецов.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Питтсбург» на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов будет защищать ворота команды в матче против «Питтсбурга».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

1:0 — Эллер (Паник) — 10:38

1:1 — Лафферти (Гальченюк) — 11:46

1:2 — Хернквист (Марино, Малкин) — 12:40

1:3 — Симон (Кросби, Макканн) — 31:59

2:3 — Кузнецов (Врана, Дженсен) — 46:00

2:4 — Танев (Блюгерс, Астон-Риз) — 57:27

3:4 — Эллер (Хагелин) — 57:42