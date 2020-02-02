Появилось видео задержания напавшего на росгвардейца чемпиона России по боксу
Видео задержания чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна появилось в сети. Кадры опубликованы на сайте телеканала РЕН ТВ.
На видео сотрудники Росгвардии выводят двух мужчин из подъезда. На боксерах надеты наручники.
В СМИ появилась информация, что Кушиташвили и Оганисян были задержаны в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Во время проверки документов чемпион России ударил сотрудника Росгвардии по лицу и сломал ему нос. При обыске у Кушиташвили были найдены наркотики.
Ранее сообщалось, что чемпиону России по боксу предъявлены обвинения по двум статьям.