Возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии против боксера Кушиташвили
Уголовное дело возбуждено в отношении чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.
Ночью 2 февраля Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны, когда пытались забрать наркотические вещества из подъезда одного из домов. Кушиташвили оказал сопротивление при задержании и сломал нос сотруднику Росгвардии.
«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что к сломавшему нос сотруднику Росгвардии боксеру не было претензий по дисциплине.