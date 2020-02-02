Возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии против боксера Кушиташвили

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Уголовное дело возбуждено в отношении чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.

Ночью 2 февраля Кушиташвили и еще один боксер Овик Оганнисян были задержаны, когда пытались забрать наркотические вещества из подъезда одного из домов. Кушиташвили оказал сопротивление при задержании и сломал нос сотруднику Росгвардии.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что к сломавшему нос сотруднику Росгвардии боксеру не было претензий по дисциплине.