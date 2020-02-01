«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
«Монако» проиграл «Ниму» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Флорьян Мигель, Ромен Филиппото и Пабло Мартинес. У гостей мяч забил Виссам Бен-Йеддер.
На 32-й минуте с поля были удалены игроки «Монако» Тьемуэ Бакайоко и Желсон Мартинш.
Российский форвард «Монако» Александр Головин вышел на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.
После 22 туров «Монако» (29 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» (18) располагается на предпоследней, 19-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 22-й тур
«Ним» (Ним) — «Монако» (Монако) — 3:1
Голы: 0:1 — Бен-Йеддер, 13; 1:1 — Мигель, 27; 2:1 — Филиппото, 62; 3:1 — Мартинес, 79.
Удаления: нет — Бакайоко, 32; Мартинш, 32.