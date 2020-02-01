Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз получил крупное предложение от саудовских бизнесменов, сообщает The Sun.
По информации издания, россиянину готовы заплатить по $100 млн за поединки против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера. Имена бизнесменов не разглашаются.
Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор могут провести реванш осенью 2020 года.