Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»
«Сельта» из Виго объявила состав на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Российский форвард Федор Смолов, перешедший в «Сельту» на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Стартовый состав «Сельты»: Рубен, Джозеф Айду, Лукас Оласа, Кевин Васкес, Нестор Араухо, Джейсон Мурильо, Франсиско Пейнадо, Окай Йокушлу, Рафинья, Яго Аспас, Габриэль Фернандес.
Встреча пройдет в Валенсии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новом нападающем.