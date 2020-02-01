Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз», Овечкин в этом матче оформил дубль. Примечательно, что две заброшенные шайбы помогли форварду выйти на восьмое место в списке снайперов за историю лиги.
Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Якуб Врана, сделавший два ассиста. Тройку лучших замкнул Тома Шабо из «Оттавы», набравший 2 (1+1) очка.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря Овечкину и Кузнецову.