Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз», Овечкин в этом матче оформил дубль. Примечательно, что две заброшенные шайбы помогли форварду выйти на восьмое место в списке снайперов за историю лиги.

Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Якуб Врана, сделавший два ассиста. Тройку лучших замкнул Тома Шабо из «Оттавы», набравший 2 (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря Овечкину и Кузнецову.