Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open
Австрийский теннисист Доминик Тим встретился с немцем Александром Зверевым в рамках полуфинала Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
Игра продолжалась три часа и 42 минуты, завершившись со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию сражения.
Теперь Тиму предстоит сразиться с действующим чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем за титул победителя турнира, который завершится 2 февраля.