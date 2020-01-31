Федерация спортивной гимнастики США выплатит $215 млн жертвам домогательств

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Федерация гимнастики США намерена выплатить компенсацию всем пострадавшим от сексуальных домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Об этом сообщает «Би-би-си».

Напомним, что в 2018 году более 265 женщин обвинили доктора в сексуальном насилии, в результате чего он был приговорен к 300 годам тюрьмы.

Федерация гимнастики США подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии спортсменов, после чего атлетам было предложено два варианта развития сложившейся ситуации — пойти на мировое соглашение или вести судебные разбирательства. В результате голосования, выбор спортсменов пал на компенсацию. Страховщики из Twistars должны выплатить им по $2,1 млн.

В мае 2018 года Мичиганский государственный университет согласился выплатить пострадавшим спортсменам $500 млн.

Ранее Юрий Ганус обвинил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в неприемлемом подходе.