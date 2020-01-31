Семин: Алексей Миранчук остается в «Локомотиве»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Алексей Миранчук остается в стане «железнодорожников». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 24-летний хавбек с большим желанием защищает цвета красно-зеленых.

«Алексею разве плохо в «Локомотиве»? Зачем ему что-то находить? Он получает удовольствие, выступая за нашу команду.

В отличии от Смолова, у него другая ситуация. Миранчук останется», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».