Семин: Алексей Миранчук остается в «Локомотиве»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Алексей Миранчук остается в стане «железнодорожников». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, 24-летний хавбек с большим желанием защищает цвета красно-зеленых.
«Алексею разве плохо в «Локомотиве»? Зачем ему что-то находить? Он получает удовольствие, выступая за нашу команду.
В отличии от Смолова, у него другая ситуация. Миранчук останется», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».