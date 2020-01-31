Шайба Гусева не помогла «Нью-Джерси» в матче против «Нэшвилла»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Нью-Джерси на арене «Пруденшал-центр» и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 5:6.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Ник Бонино, Мэтт Дюшейн и Филип Форсберг.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Никита Гусев, Йеспер Братт и Джон Хейден.
Победный буллит реализовал Дюшейн.
Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин восстановился после травмы и сможет помочь своему коллективу в игре регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз».