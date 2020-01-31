Боксер Лебедев ответил на треш-ток Родригеса в адрес Харитонова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/30/12878030/RIAN_6113205.HR-pic905-895x505-78551.jpg">

Отечественный боксер Денис Лебедев отреагировал на треш-ток Фернандо Родригеса перед предстоящим поединком с Сергеем Харитоновым по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, россиянин является элитным бойцом, служившим в воздушно-десантных войсках, который будет отменно готов к противостоянию с бразильцем.

Также Лебедев заявил, что не знает, кто такой Фернандо Родригес.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 106, в рамках которого экс-чемпион промоушена россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится в клетке с бразильцем Хакраном Диасом.