Сафонов: у Семина и Смолова было взаимное неприятие

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал подробности взаимоотношений между главный тренером московского «Локомотива» Юрием Семиным и нападающим Федором Смоловым, который перешел на правах аренды в испанскую «Сельту». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, 72-летний специалист и 29-летний форвард не хотели вместе работать.

«Федор уже уезжал в Европу, это был «Фейеноорд». Но теперь это совсем иная история: все дошло до такой точки, когда Смолов и Семин уже не хотели работать друг с другом. Тренер не видит Федора игроком основного состава.

Мое мнение — у них сложилось неприятие друг друга», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие объяснили отказ работать с Леонидом Слуцким в «Рубине».