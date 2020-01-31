Мостовой готов подсказать Смолову хорошие рестораны в Виго

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Бывший нападающий московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой готов подсказать российскому форварду Федору Смолову хорошие рестораны в Виго. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, данная сделка стала для него неожиданностью.

«Немного удивлен тем, что все произошло так быстро. Федор очень вовремя присоединяется к команде, которой очень нужен был форвард. Главное, чтобы он сразу заиграл и начал поражать ворота оппонентов.

Если что, могу с легкостью подсказать парочку хороших ресторанов в городе», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма, которую заплатит «Сельта» за аренду Смолова.