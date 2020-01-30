ОКР и Министерство спорта России рекомендовали руководству ВФЛА сложить полномочия

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Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России порекомендовали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий всех членов президиума.

Внеочередная выборная конференция федерации запланирована на 28 февраля, отмечается в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Напомним, что в ноябре 2019 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыжка с шестом Павла Лысенко. Утверждалось, что спортсмен пропустил несколько внесоревновательных тестов, хотя позже сам атлет предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. Таким образом, AIU уличила чиновников в покрывательстве Павла.

После отставки Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

Ранее сообщалось, что World Athletics может рассмотреть санкции к ВФЛА в марте.