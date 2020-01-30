Следователь WADA: мы хотели добиться правды, а не очернить Россию

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агенства (WADA) Гюнтер Юнгер дал понять, что организация проводила расследование относительно возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории только ради справедливости.

«Считаем, что расследование было проведено честно и прозрачно. Нашей целью было не очернить Россию, а лишь добиться правды», — цитирует представителя агенства журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Ранее сообщалось, что World Athletics может рассмотреть санкции к ВФЛА в марте.