Отчим Кокорина: мы не обсуждаем переход в «Динамо»
Отчим нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе в столичное «Динамо». Об этом сообщает Sport24.
«Динамо» интересуется Кокориным? Такой вариант даже не рассматривался», — заявил родственник.
Напомним, что представители бывшего игрока сборной России обсуждают с руководством сине-бело-голубых возможность досрочного расторжения трудового договора.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин возмутился поведением руководства «Зенита» в ситуации с отправкой во вторую команду «Зенита» Александра Кокорина.