Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, приоритетным вариантом для бывшего нападающего сборной России является отъезд в зарубежную команду, где можно перезагрузить свою карьеру.

В настоящее время законные представители футболиста ведут переговоры с руководством сине-бело-голубых о досрочном разрыве трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что причиной для претензий со стороны московского «Локомотива» в сторону бывшего директора клуба Ильи Геркуса могли стать премии сотрудников.