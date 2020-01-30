Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом. Об этом сообщают «Известия».
По информации источника, приоритетным вариантом для бывшего нападающего сборной России является отъезд в зарубежную команду, где можно перезагрузить свою карьеру.
В настоящее время законные представители футболиста ведут переговоры с руководством сине-бело-голубых о досрочном разрыве трудового соглашения.
Ранее сообщалось, что причиной для претензий со стороны московского «Локомотива» в сторону бывшего директора клуба Ильи Геркуса могли стать премии сотрудников.