Овечкин вышел на 1-е место по количеству сезонов с 35 голами среди левых форвардов НХЛ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил гол в первом периоде.
Таким образом, на счету форварда теперь 35 заброшенных шайб за этот сезон регулярного чемпионата лиги.
Это уже 12-й сезон для российского хоккеиста, в котором он оформляет 35 и более голов, что позволяет ему подняться на первое место в рейтинге НХЛ по количеству сезонов с 35 голами среди левых нападающих. До этого Овечкин обладал таким же показателем, как и Бобби Халл и Люк Робитайл.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Коби Брайанте.