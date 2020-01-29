Китайским хоккеистам измерили температуру после прилета в Челябинск

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» прошли через специальные тепловизоры для измерения температуры после прилета в Челябинск на поединок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного «Трактора».

Данные меры были связаны со вспышкой неизвестной пневмонии в городе Ухань, вызванной новым типом коронавируса.

«Нас выпустили из самолета лишь после того, как тепловизором измерили температуру. Полчаса провели в самолете. Но все ребята в норме, веселы и жизнерадостны. В общем, все отлично», — цитирует представителя пресс-службы команды РИА «Новости».

Стоит отметить, что общее число заболевших пневмонией в Китае уже достигло показателя 4515 человек. Что же касается летальных исходов, то спасти не удалось 106 больных.

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