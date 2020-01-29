Писатель Коэльо удалил черновик книги, которую писал с Брайантом
Бразильский писатель Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, созданием которой он занимался вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.
Как передает AP, произведение «Алхимик» Коэльо было любимой книгой прославленного атлета. Что же касается идеи совместно написать книгу, то она зародилась в 2016 году.
Теперь же, по мнению самого Пауло Коэльо, нет смысла выпускать книгу в свет без ушедшего из жизни соавтора.
Напомним, что 26 января Коби Брайант разбился в автокатастрофе. Личный вертолет баскетболиста, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение в Калифорнии.
Ранее было опубликовано видео последнего полета Коби Брайанта.