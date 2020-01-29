Президент «Оренбурга» объявил об интересе к Кокорину

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев объявил об интересе к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, оренбургская команда заинтересована в игроки такого качества и амплуа, как у 28-летнего бывшего форварда сборной России.

Также Кияев заявил, что хотел бы заключить арендное соглашение с руководством действующих чемпионов страны, дабы Кокорин продолжил выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Twitter удивился молчанию Александра Кокорина