Президент «Оренбурга» объявил об интересе к Кокорину
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев объявил об интересе к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, оренбургская команда заинтересована в игроки такого качества и амплуа, как у 28-летнего бывшего форварда сборной России.
Также Кияев заявил, что хотел бы заключить арендное соглашение с руководством действующих чемпионов страны, дабы Кокорин продолжил выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Twitter удивился молчанию Александра Кокорина