Уткин удивился молчанию Кокорина в ответ на ссылку в «Зенит-2»

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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Twitter удивился молчанию нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, которого решением руководства клуба отправили во вторую команду.

По его словам, данное молчание является умилительным.

«Странной является попытка объяснить поступки Кокорина, который сам в общем-то ничего и не сказал.

Даже жене пришлось заговорить. Ну, должен же быть в семье хоть один мужик», — написал Уткин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы.