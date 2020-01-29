Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/2 финала Australian Open.
Во четвертьфинальной встрече 30 ракетка мира проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
В следующем раунде Мугуруса сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.
Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит в Мельбурне и завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $43 031 250.
Ранее сообщалось, что Халеп одержала победу над представительницей Эстонии Анеттой Контавейт.
Теннис. Australian Open. 1/4 финала
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5:7, 3:6