В Лос-Анджелесе появилось граффити в память о Брайанте и его дочери
В Лос-Анджелесе, США, на одной из улиц появилось граффити, посвященное легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту.
Напомним, что трагедия случилась вчера, 26 января. Спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.
На рисунке баскетболист изображен со своей дочкой. Около стены с граффити фанаты поместили цветы и свечи.
Ранее сообщалось, что на месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти.