Стала известна дата проведения перевыборов главы РПЛ
Как стало известно Sport24, перевыборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 17 марта. Об этом сообщил генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе.
По его словам, клубы приняли к сведению заявления Российского футбольного союза (РФС), в связи с чем в срок до 4 февраля будут представлены кандидаты на должность главы Премьер-лиги.
Также Кикнадзе заявил, что уже собрана избирательная комиссия во главе с Сергеем Чабаном, которая учитывает рекомендации РФС.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско отправился на предсезонный турнир в Катар.