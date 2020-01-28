Стала известна дата проведения перевыборов главы РПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/279/12100279/RIAN_5597288.HR-pic905-895x505-78531.jpg">

Как стало известно Sport24, перевыборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 17 марта. Об этом сообщил генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе.

По его словам, клубы приняли к сведению заявления Российского футбольного союза (РФС), в связи с чем в срок до 4 февраля будут представлены кандидаты на должность главы Премьер-лиги.

Также Кикнадзе заявил, что уже собрана избирательная комиссия во главе с Сергеем Чабаном, которая учитывает рекомендации РФС.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско отправился на предсезонный турнир в Катар.