Кокорин будет играть до конца сезона за «Зенит-2»

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин переведен во вторую команду клуба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу игрока Дарью Валитову.

По ее словам, 28-летний форвард занял принципиальную позицию по вопросу возможного перехода на правах аренды в «Сочи», в связи с чем руководство действующих чемпионов страны приняло решение отправить экс-нападающего сборной России во вторую команду.

Напомним, что в сентябре 2019 года Кокорин освободился из исправительной колонии в Белгородской области.

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