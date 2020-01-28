Тихонов призвал тренера женской сборной по биатлону уйти в отставку

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Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов критически отозвался о работе наставника женской сборнйо по биатлону Виталия Норицына, передает Sport24.

Тихонов остался недоволен результатами команды на Кубке мира, уже несколько этапов подряд сборная России не может завоевать медали.

«Ну если человеку не дано от бога, видишь, что не тянешь, так уйди в сторону, сложи полномочия. Неужели тебе не стыдно перед семьей, перед народом?», — заявил он.

Ранее тренер российских биатлонисток рассказал о задачах на чемпионат мира.