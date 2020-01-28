«Аугсбург» проявлял интерес к защитнику «Спартака»

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Защитник «Спартака» Николай Рассказов входил в сферу трансферных интересов «Аугсбурга», сообщает «Матч «ТВ».

Об этом проинформировал агент игрока Валериюс Мижигурскис. Представитель Рассказова отметил, что на него выходили официальные представители команды, однако он не знает, связывался ли «Аугсбург» с руководством московской команды.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Артемом Ребровым.