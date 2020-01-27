Хет-трик Даугавиньша принес «Спартаку» победу над «Куньлунем»

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Московский «Спартак» одержал волевую победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Каспарс Даугавиньш, также шайбы забросили Федор Малыхин, Андрей Кутейкин, Артём Федоров и Александр Хохлачев. У гостей две шайбы забросил Люк Локхарт, также отличились Тревор Мерфи и Тайлер Вонг.

Ранее сообщалось, что

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — 7:4 (1:2, 1:1, 5:1)

0:1 — Мерфи (Фу) – 01:21

0:2 — Локхарт (Челиос) – 07:50

1:2 — Даугавиньш (Зубов, Федоров) – 09:59

1:3 — Локхарт (Фу, Вонг) – 26:07

2:3 — Даугавиньш (Рылов, Зубов) – 34:57 (5x3)

3:3 — Малыхин (Федоров) – 41:31 (3x5)

3:4 — Вонг (Кракнелл, Смит) – 43:08 (5x4)

4:4 — Кутейкин (Мусин, Никонцев) – 48:36

5:4 — Федоров (Ганзл) – 55:04 (5x4)

6:4 — Хохлачев – 57:54

7:4 — Даугавиньш (Гудачек) – 59:42 (en)