Запись переговоров диспетчера и пилота вертолета Брайанта появилась в сети

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Аудиозапись переговоров диспетчера и пилота личного вертолета пятикратного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта появилась в сети.

Запись опубликована на YouTube-канале VASAviation.

Во время нахождения вертолета над Глендейл в Лос-Анджелесе диспетчеры сообщили пилоту Аре Забаяну о сильном тумане в районе маршрута, а также попросили проследовать в зону ожидания, чтобы расположиться на безопасном расстоянии от самолетов, совершавших второй круг в соседнем аэропорту в близлежащем аэропорту.

После этого летательному средству было разрешено продолжить полет вдоль пятой автомагистрали через город Бербанк, после чего повернуть на запад и направиться вдоль трассы Вентура-фривей.

Незадолго до трагедии диспетчер предупредил Забаяна, что вертолет находится слишком низко для отслеживания из-за холмистой местности.

Трагедия произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее появилась петиция с призывом изменить эмблему НБА в честь погибшего Брайанта.