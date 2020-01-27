Артем Дзюба высказался о гибели Коби Брайанта

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высказался о смерти бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает Sport24.

Изначально СМИ информировали о пяти погибших, включая самого игрока и его 13-летнюю дочь Джанна. Однако появились сведения, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек, никто из них не выжил.

«Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — написал Дзюба в Instagram.

Ранее Майкл Джордан отреагировал на гибель Коби Брайанта.