Президент UFC отреагировал на гибель Коби Брайанта
Действующий президент UFC Дана Уайт отреагировал на гибель легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает Sport24.
В своем Twitter Уайт разместил старую фотографию с баскетболистом.
«Какой ужас! Покойся с миром, дружище», — написал он.
Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января на юге Калифорнии. Вместе с баскетболистом в его вертолете находили еще четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь спортсмена.
Ранее сообщалось, что власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта.
RIP �� pic.twitter.com/2WltryiF2W— Dana White (@danawhite) January 26, 2020