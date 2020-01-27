Президент UFC отреагировал на гибель Коби Брайанта

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Действующий президент UFC Дана Уайт отреагировал на гибель легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает Sport24.

В своем Twitter Уайт разместил старую фотографию с баскетболистом.

«Какой ужас! Покойся с миром, дружище», — написал он.

Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января на юге Калифорнии. Вместе с баскетболистом в его вертолете находили еще четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь спортсмена.

Ранее сообщалось, что власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта.